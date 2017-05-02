香港个股：康大食品获天元锰业收购近七成股权，作价较停牌前报价折让45%

台湾新债：韩国进出口银行五年美元债以三个月LIBOR加80基点定价--消息
路透台北6月21日 - 两位消息人士周三指出，韩国进出口银行(Korea Eximbank)计划在台湾发行五年期美元债，以三个月LIBOR加80个基点定价。
路透香港5月2日 - 中国食品企业--康大食品周二称，该公司获得中国天元锰业收购近七成股权，作价较停牌前报价折让45%。
据公告，于新加坡作第二上市的康大食品多名股东，包括公司主席高思诗、执行董事高岩绪、非执行董事张琪以及泉盛控股株式会社，将向天元锰业出售其所持合共约3亿股或69.18%的股份，作价每股1.34港元，较上周一停牌前收市价2.42港元折让45%，涉资约4亿港元。
天元锰业将根据收购守则向康大食品提出强制性无条件现金要约，收购价同为每股1.34港元，要约价值约1.79亿港元。
天元锰业为宁夏天元锰业有限公司全资拥有，后者主要从事锰矿物及其他金属矿石加工以及电解锰及其他加工金属矿石销售，并为全球最大电解锰金属生产商。
要约完成后，天元锰业有意继续康大食品现有务包括生产及买卖食品产品、养殖及销售家畜、家禽及活兔之主要业务，并维持其于联交所第一上市地位及于新加坡证券交易所第二上市地位；同时会对康大食品之现有主要业务及财务状况进行审阅，以就集团之未来业务发展制订业务计划及策略。
康大食品今早复牌盘初曾跌24%。香港时间10:25，该股跌18.6%，报1.97港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透台北6月21日 - 两位消息人士周三指出，韩国进出口银行(Korea Eximbank)计划在台湾发行五年期美元债，以三个月LIBOR加80个基点定价。
路透香港6月21日 - 富时罗素指数公司(FTSE Russell)的首席执行官(CEO)周三告诉路透，MSCI明晟将中国A股纳入其全球新兴市场指数的决定，对于富时罗素指数何时纳入A股的时间安排没有影响。
* 指标10年公债殖利率随美债微收跌 * 待央行理监事会及发债计划变数厘清 * 明日106/4殖利率区间暂看1.05-1.10% 路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三微收跌。交易员表示，由于美国1 0年公债殖利率上日收低及台债30年券106/6殖利率盘中小跌，此皆带动今日106/4殖利率区间偏跌，但跌幅相 当有限，观望明日央行理监事会议结果及周五的发债计划。 他们指出，由于106/4筹码仍在清洗阶段，投资盘倾向分批买进，交易盘此时太过积极容易受伤，令交投 并不热络，短线该券料暂先盘整，静待明日央行理监事会议结果及周五财政部公布第三季发债计划等变数厘清 。 “现在也要配合美债走势，若美国10年债跌破2.1%，台债偏多气氛才会回笼。”一位大型银行交易员说。 他并称，若美国指标10年公债殖利率续处2.1-2.2%间整理，106/4殖利率料在1.05-1.10%间盘整，而盘中 少量买盘引领30年券106/6殖利率微跌，长端殖利率弹幅若受压抑，也将利于短中期公债殖利率区间偏跌。