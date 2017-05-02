版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 2日 星期二 10:30 BJT

香港个股：康大食品获天元锰业收购近七成股权，作价较停牌前报价折让45%

路透香港5月2日 - 中国食品企业--康大食品周二称，该公司获得中国天元锰业收购近七成股权，作价较停牌前报价折让45%。

据公告，于新加坡作第二上市的康大食品多名股东，包括公司主席高思诗、执行董事高岩绪、非执行董事张琪以及泉盛控股株式会社，将向天元锰业出售其所持合共约3亿股或69.18%的股份，作价每股1.34港元，较上周一停牌前收市价2.42港元折让45%，涉资约4亿港元。

天元锰业将根据收购守则向康大食品提出强制性无条件现金要约，收购价同为每股1.34港元，要约价值约1.79亿港元。

天元锰业为宁夏天元锰业有限公司全资拥有，后者主要从事锰矿物及其他金属矿石加工以及电解锰及其他加工金属矿石销售，并为全球最大电解锰金属生产商。

要约完成后，天元锰业有意继续康大食品现有务包括生产及买卖食品产品、养殖及销售家畜、家禽及活兔之主要业务，并维持其于联交所第一上市地位及于新加坡证券交易所第二上市地位；同时会对康大食品之现有主要业务及财务状况进行审阅，以就集团之未来业务发展制订业务计划及策略。

康大食品今早复牌盘初曾跌24%。香港时间10:25，该股跌18.6%，报1.97港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐