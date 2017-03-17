香港个股：徽商银行公众持股比例降至约19.94%，将寻求方案解决包括配股

路透香港3月17日 - 总部位于安徽省的中国城市商业银行--徽商银行公告称，该行的公众持股量已从约23.56%进一步下降至约19.94%，持续低于上市规则规定最低25%的水平。

徽商银行表示，正积极寻求在实际可行范围内尽快恢复本行之公众持股量的解决方案，包括继续推进A股首次公开发行并上市的项目；尽快就建议主要股东减持其所持的该行股份与主要股东取得联系；及在充分考虑市场情况和周详计划的基础上，择机进行H股配售。

截至周四止，上海宋庆龄基金会间接持有徽商银行H股的数量约8.922亿股，连同其间接持有的约6.49亿股内资股，上海宋庆龄基金会间接持有该行已发行普通股总股本增加至约13.95%。

此外，上海宋庆龄基金会控制的公司中静实业（集团）原拟由Wealth Honest Limited收购的4亿股徽商银行H股的交易已在1月21日终止。并改由Wealth Honest间接100%控制的Golden Harbour Investments Management Limited以场外交易的方式接手该4亿股。当中约3.326亿股已在3月2日交割，这批股份不被视为公众人士持有。至于余下未交割的6,743万H股，亦将由Golden Harbour的指定人士为股东代表，按Golden Harbour的指示投票，因此亦不视为公众人士持有。这令徽商银行H股的公众持股比例进一步下降至约19.94%。

徽商银行周五早盘初段股价小涨0.49%，报4.07港元。（完）

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