香港个股：恒大集团公布恒大地产第二轮策略融资，规模395亿元人民币

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港6月1日 - 内地大型房地产商--中国恒大集团周四公布恒大地产第二轮策略融资，规模395亿元人民币。
据公告，现时恒大集团通过凯隆置业持有恒大地产86.84%股权，本次融资完成后，持股比例将进一步降至73.88%。
恒大集团表示，“第一轮投资者及第二轮投资者向恒大地产合共投入 人民币700亿元资本金，以换取恒大地产经扩大股权合共约26.12%，因此恒大地产的净负债率将进一步大幅下降。”
第二轮策略融资的投资者共13家，包括深圳控股出资55亿元占2.0522%股权，其他投资者还有深圳市宝信投资控股、江西省华达置业集团、深圳市麒翔投资、深圳市键诚投资、苏州工业园区睿灿投资企业、深圳市前海中意控股等等。
恒大地产去年底完成首轮策略融资，引入八名投资者共300亿元，以换取恒大地产经扩大后股本共约13.16%。
恒大集团去年10月宣布与深深房订立合作协议，后者将通过向恒大境内附属公司发行A股及/或现金方式购买恒大地产100%股权，从而使恒大间接成为深深房控股股东，恒大藉此借壳回归A股上市。在正式协议签署之前，恒大地产可引入总金额约300亿元的战略投资者。
该股周三收报13.98港元，过去一个月累计涨68%。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为