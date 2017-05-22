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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 13:55 BJT

香港个股：惠理集团午盘初段突然停牌，暂未获悉原因--联交所

路透香港5月22日 - 香港联交所周一称，基金公司惠理集团的股份已于下午1时26分起短暂停止买卖，暂未获悉原因。

停牌前，惠理集团报7.85港元，升8.58%，优于大市表现。

稍早有媒体报导指，海航集团正在磋商收购惠理集团的股份。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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