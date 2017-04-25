香港个股：政府延长有线宽频旗下有线电视接纳续牌期限至5月底

路透香港4月25日 - 香港政府周二表示，准许有线宽频旗下有线电视的要求，将确认接纳和签署本地收费电视续期牌照的期限，由今年4月26日延后至5月31日。

本地收费电视营运商--有线宽频此前卖盘计划中止，且不获大股东九龙仓再提供注资，令未来能否继续经营蒙上阴影。但有线宽频上周宣布获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；公司并向政府提出进一步延长回覆收费电视牌照续期限期至5月31日，其现有牌照在同日届满。

商务及经济发展局发言人在新闻稿称，有线电视表示，倘若该注资建议获得通过，有线宽频将获注入约10亿港元新股本，这将大幅减低有线电视在考虑接纳续期牌照时须顾及的财政不明朗因素。然而，基于法例及规管方面的要求，最早可以举行股东大会的日期为5月底，因此，有线电视要求进一步延迟回覆是否接纳续期牌照的期限至5月31日。

＂我们认为今次有线电视的情况十分特殊，据我们所知，有线电视会否于现有牌照到期后继续经营，注资建议起关键作用。＂商经局发言人称。

发言人续表示，另一方面，当局十分关注一旦有线电视的注资建议不被接纳，而有线电视要在很短时间内终止其收费电视服务的情况。故此，商经局要求有线电视妥善处理这可能出现的情况，而有线电视则就相关的公私营大厦电视讯号分配系统、用户及员工方面的安排作出承诺。

有线电视承诺，就透过其讯号分配系统接收免费电视讯号方面，会尽力确保事件对有关住户的影响减至最低；亦会妥善保障员工权益，以及在不接受续期牌照的情况下，向订户退还已收取但未满期的预缴月费。