香港个股：新世界尖沙咀商业重建项目料2019年全面落成，总投资26亿美元

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港5月25日 - 香港主要地产发展商--新世界发展周四宣布，前尖沙咀新世界中心重建项目＂Victoria Dockside＂预计2019年全面落成启用，项目投资26亿美元，提供总楼面面积达300万平方尺。
公司新闻稿称，Victoria Dockside将提供甲级办公楼、集团旗下酒店品牌香港瑰丽酒店（Rosewood Hotel）、豪华服务式住宅--瑰丽府邸（Rosewood Residences）。
新世界中心重建工程在2013财政年度全面启动，地盘项目坐落尖沙咀海旁核心地段。
公司表示，项目命名＂Victoria Dockside＂，其中Victoria代表维多利亚港，而Dockside就是指该地址前身的蓝烟囱码头。昔日的蓝烟囱码头毗邻当年的九广铁路尖沙咀站，在1910年代是环球航运及物流枢纽，连接香港及世界各地。该码头除了有助奠定香港的地位，作为通往远东的大门，也担当重要角色，推动香港成为全球最繁忙的港口。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为