香港个股：新世界尖沙咀商业重建项目料2019年全面落成，总投资26亿美元

路透香港5月25日 - 香港主要地产发展商--新世界发展周四宣布，前尖沙咀新世界中心重建项目＂Victoria Dockside＂预计2019年全面落成启用，项目投资26亿美元，提供总楼面面积达300万平方尺。

公司新闻稿称，Victoria Dockside将提供甲级办公楼、集团旗下酒店品牌香港瑰丽酒店（Rosewood Hotel）、豪华服务式住宅--瑰丽府邸（Rosewood Residences）。

新世界中心重建工程在2013财政年度全面启动，地盘项目坐落尖沙咀海旁核心地段。

公司表示，项目命名＂Victoria Dockside＂，其中Victoria代表维多利亚港，而Dockside就是指该地址前身的蓝烟囱码头。昔日的蓝烟囱码头毗邻当年的九广铁路尖沙咀站，在1910年代是环球航运及物流枢纽，连接香港及世界各地。该码头除了有助奠定香港的地位，作为通往远东的大门，也担当重要角色，推动香港成为全球最繁忙的港口。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)