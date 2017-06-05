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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 08:54 BJT

香港个股：新世界百货股份暂停买卖，将刊发收购及合并守则项下消息

路透香港6月5日 - 新世界发展旗下的内地百货业务分支--新世界百货周一称，其股份自早上九时起短暂停止买卖，以待根据公司收购及合并守则刊发属内幕消息性质的公告。

停牌前，该股上周五收报1.33港元，过去一个月累计涨近15%。

新世界发展持有新世界百货约72.29%的权益。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校)
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