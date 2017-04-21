香港个股：有线宽频拟进行供股，永升负责包销并提供注资共10亿港元

路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频宣布，建议进行3:5供股，集资7.04亿港元，持有公司73.8%股权的控股股东九龙仓将不会参与供股，并由新世界发展主席郑家纯、周大福及远东发展主席邱达昌等控制的永升（亚洲）有限公司负责包销。

此外，在完成供股后，九仓拟把所持有的价值3亿港元的有线宽频债务转为股份。即永升将合共向有线宽频提供约10亿港元的注资，以提升有线宽频的财务实力。

根据供股建议，每持有三股的有线宽频股东可获配发五股供股股份，每股供股价为0.21港元，涉及发行逾33.52亿股股份。由于九仓将不参与供股，并由永升包销，完成供股及上述3亿港元贷款资本化后，永升将持有有线宽频约40-54%的股权（视乎其余股东接纳供股的情况）。

九仓此前表示，中止与潜在买家商讨出售有线宽频股权，且集团在现行资金承担到时后，将不会再对有线宽频提供新的财务支持，这一度令到有线宽频在现有收费电视牌照到期后，能否有足够的资金应付续牌所需的资金承诺蒙上阴影。

有线宽频表示，已向政府提出进一步延长收费电视牌照续期限期，由此前已延至4月26日的限期，进一步延至5月31日，其现有牌照将于5月底届满。另公司旗下经营免费电视服务的＂奇妙电视＂亦将在5月启播。

永升的股东包括郑家纯（持股31.5%）、邱达昌（持股24.5%）、富力地主席李思廉（持股16%）、周大福及弘毅投资董事长赵令观（各持14%）。永升一直有兴趣申请香港的免费电视牌照。

有线宽频股份周二暂停买卖，并将于今天恢复交易。停牌前该股最后收报0.61港元。（完）

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