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财经报道 | 2017年 3月 9日 星期四 09:30 BJT

香港个股：汇丰开盘小幅下跌，上日伦敦回购逾1,700万英镑股份

路透香港3月9日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周四香港开盘小幅下跌，上日在伦敦回购逾1,700万英镑的股份。

该股开报63港元，跌0.24%；大市恒生指数则开低0.48%。

该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约258万股普通股，按成交量加权平均价每股6.6819英镑，涉资约1,725万英镑。

截至3月8日为止，汇丰总共回购约2.52亿英镑股份，折合约3.08亿美元。

汇丰此前公布2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因提列与部分业务有关的一次性支出。该行随即开展高至10亿美元的股份回购计划，至不迟于6月30日完成。

汇丰上一轮的股份回购计划于去年8月4日至12月19日期间进行，规模为25亿美元，总共购入约3.25亿股普通股，平均价每股6.0567英镑。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)
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