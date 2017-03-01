香港个股：汇丰控股早盘初段小涨，上日伦敦回购近3,000万英镑股份

中国个股：大康农业再度进军巴西市场，拟收购农产品贸易商Belagricola
路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
路透香港3月1日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周三香港早盘初段小幅上涨，上日在伦敦回购近3,000万英镑的股份。
香港时间09:39，该股报62.6港元，升0.16%；大市恒生指数则升0.02%。
该行今天在联交所的声明称，周二在伦敦买入460万股普通股，按成交量加权平均价每股6.4661英镑，涉资约2,974万英镑。
汇丰此前公布2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因提列与部分业务有关的一次性支出。该行随即开展高至10亿美元的股份回购计划，至不迟于6月30日完成。
汇丰上一轮的股份回购计划于去年8月4日至12月19日期间进行，规模为25亿美元，总共购入约3.25亿股普通股，平均价每股6.0567英镑（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
路透上海6月17日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过34亿元人民币。
路透纽约/伦敦6月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五攀升至两个月高位，在升穿200日移动均线后扩大涨幅，因交易商聚焦对今年稍晚供应紧张的担忧。原糖触及16个月低位。