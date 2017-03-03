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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 09:47 BJT

香港个股：汇丰控股盘初小幅下跌，上日伦敦回购约2,100万英镑股份

路透香港3月3日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周五香港早盘初段小幅下跌，上日在伦敦回购约2,100万英镑的股份。

香港时间9:42，该股报63.1港元，跌0.71%；大市恒生指数则跌0.82%。

该行今天在联交所的声明称，周四在伦敦买入约317万股普通股，按成交量加权平均价每股6.6622英镑，涉资约2,110万英镑。

汇丰此前公布2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因提列与部分业务有关的一次性支出。该行随即开展高至10亿美元的股份回购计划，至不迟于6月30日完成。

汇丰上一轮的股份回购计划于去年8月4日至12月19日期间进行，规模为25亿美元，总共购入约3.25亿股普通股，平均价每股6.0567英镑。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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