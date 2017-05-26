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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 17:22 BJT

香港个股：浦东科技转让手上先进半导体的一半权益予芯鑫租赁

路透香港5月26日 - 中国半导体企业--先进半导体周五称，其第一大股东浦东科技已将手上一半持股转让予芯鑫租赁。

浦东科技上月才以约4.2亿港元的价格收购恩智浦所持先进半导体27.47%股权，周四与芯鑫租赁（控股）的全资子公司芯远有限公司签订协议，向后者出售先进半导体的非上市外资股及H股，约占先进半导体13.74%股权。

交易完成后，浦东科技的持股量将降至13.74%，惟公告没有披露交易作价及芯鑫租赁的背景。

此前，先进半导体接获第二大股东上海化学工业区书面告知，后者拟以公开征集意向形式出售约1.22亿股先进半导体内资股，相当于现有股本的7.97%，交易须由相关国有资产监督管理机构事先批准。

上海化学工业区还持有先进半导体约2.23亿股H股，相当于14.51%的股权。

先进半导体今天逆市跌1.23%，报0.8港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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