香港个股：浦东科技转让手上先进半导体的一半权益予芯鑫租赁

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港5月26日 - 中国半导体企业--先进半导体周五称，其第一大股东浦东科技已将手上一半持股转让予芯鑫租赁。
浦东科技上月才以约4.2亿港元的价格收购恩智浦所持先进半导体27.47%股权，周四与芯鑫租赁（控股）的全资子公司芯远有限公司签订协议，向后者出售先进半导体的非上市外资股及H股，约占先进半导体13.74%股权。
交易完成后，浦东科技的持股量将降至13.74%，惟公告没有披露交易作价及芯鑫租赁的背景。
此前，先进半导体接获第二大股东上海化学工业区书面告知，后者拟以公开征集意向形式出售约1.22亿股先进半导体内资股，相当于现有股本的7.97%，交易须由相关国有资产监督管理机构事先批准。
上海化学工业区还持有先进半导体约2.23亿股H股，相当于14.51%的股权。
先进半导体今天逆市跌1.23%，报0.8港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为