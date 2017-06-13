香港个股：瑞安房地产子公司发6亿美元优先永久资本证券，年利率6.4%

路透香港6月13日 - 中国房地产发展商--瑞安房地产周二称，将通过其全资子公司发行6亿美元的五年期可赎回优先永久资本证券，年利率为6.4%。

该公司的声明称，公司将作为担保人，其全资子公司Shui On Development为发行人，发行该笔优先永久资本证券。所筹资金将用于偿还在短期内到期的现有债务，并将余款拨付资本开支。

渣打银行及瑞银作为是次优先证券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，负责管理证券之发售及销售。证券将于2022年可赎回。

瑞安房地产早盘初段股价下跌1.61%，报1.83港元。（完）

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