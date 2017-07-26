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香港个股：电视广播与“美丽心灵”制片商成立合资公司，寻求新机遇
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2017年7月26日 / 上午10点54分 / 2 天前

香港个股：电视广播与“美丽心灵”制片商成立合资公司，寻求新机遇

路透新闻部

1 分钟阅读

路透香港7月26日 - 电视广播（TVB）周三称，拟与华人文化控股集团持股近4%、电影“美丽心灵”（A Beautiful Mind）制片商成立一间合资公司，以寻求新机遇。

据公告，TVB旗下TVB Venture与Imagine将持有合营公司ITT各50%股权，TVB Venture的出资额约3,333万美元，并以承兑票据之方式提供一笔为数约6,667万美元之贷款。Imagine不会向ITT作出任何出资，但将以专业制作之形式实物出资。

Imagine由著名编剧Brian Grazer及著名导演Ron Howard创立，主要于美国从事电影及电视节目制作，早期作品包括奥斯卡得奖电影“美丽心灵”，电视剧制作则有“24”、“Empire”等等。

TVB副主席及非执行董事黎瑞刚控制的华人文化控股集团（CMC Holdings Limited）间接持有Imagine的4%股权（实占权益3.75%），但并无管治权。而华人文化控股集团持有TVB大股东Young Lion的26%股份。

TVB表示，“随着ITT之成立，本公司不单就出资方面可获现金分派回报，亦获授予在中国、台湾、香港及澳门以任何方式发行、重制、分销、播放及使用由Imagine 单独或与第三方共同融资方／共同制作伙伴所开发及／或制作之电视节目之权利并有助加强其英语节目库。”

TVB今天收跌0.35%，报28.15港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

记者 雷美珍；审校 杨淑祯

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