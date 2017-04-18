香港个股：盈德气体复牌下挫10%后缩减跌幅，正就贷款违约事项进行沟通

路透香港4月18日 - 中国工业气体供应商--盈德气体周二复牌盘初股价一度跌10%，其后跌幅明显收窄，此前称正就约1亿美元银团贷款违约事项与借款方进行沟通。

盈德上周四晚间的业绩公告披露，有一笔金额为9,000万美元和7,750万港元的银团贷款，因未能满足银团贷款下有关有形资产净额的财务契约要求，公司董事现正与借款方就银团贷款违约事项进行沟通，倘未能达成可接纳的安排以及公司未能获取可取代银团贷款的其他资金，则可能触发其他财务债项的交叉违约。

上述的银团贷款未偿还金额已重列为流动负债。截至2016年底，该公司持有现金及现金等价物为7.37亿元人民币，流动负债净额19.93亿元，借款总额103.84亿元。

不过盈德强调，“本集团有能力在银行授信额度到期时续期或再融资，董事认定本公司及本集团有能力持续经营。”

该公司指出，董事合理预期集团有能力于报告期末起未来至少12个月内继续持续经营并于债务到期时履行偿债义务，原因是截至去年末的经营活动产生净现金流量约18.84亿元，并预期会持续改善营运资金管理及于未来12个月内产生正的经营活动现金流量；去年末尚未使用银行授信额度5.95亿元，公司并决定推迟未来12个月内某些原定资本开支。

盈德并称，私募股权公司太盟投资集团（PAG Asia Capital）已持有该公司约23.61%股份，要约下之股份有效接纳致使太盟与其一致行动人合共持有盈德约53.87%已发行股份及投票权，成为第一大股东；在要约完成后，太盟将协助盈德覆核现有的资金计划是否到位及优化盈德的资本结构以确保公司在业务活动范围内有足够流动性。

盈德宣布委任太盟董事总经理肖遂宁、董事总经理兼营运总裁何晖为公司非执行董事，自上周四生效。

盈德此前因股东内讧而发生董事罢免事件，最终三名创办人同意将其持股售予太盟，其中两名创办人孙忠国及Trevor Raymond Strutt更恢复原来主席兼行政总裁及营运总监的职务。

业绩公告显示，盈德于2016年度录得净亏损1.43亿元，上年同期则为净利5.36亿元，主要受累于克拉玛依之煤制氢建设项目减值亏损以及因人民币贬值带来的外币债务汇兑损失。去年的收入为84.04亿元，按年增长6.1%。

现场气体供应占盈德业务收入比重超过八成，主要客户为钢铁、化工及有色金属行业。根据SAI报告研究指出，盈德在2016年的市场占有率为34.5%，是现时中国最大独立现场工业气体供应商，其主要气体产品为氧气、氮气及氩气。

该股今早复牌，盘初一度跌10%，低探5.4港元。香港时间11:45，跌幅收窄至0.83%，报5.95港元。（完）

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