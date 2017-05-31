香港个股：科通芯城复牌开盘涨逾5%，此前澄清沽空机构报告指控

路透香港5月31日 - 经营中国的IC及其他电子元器件交易型电商平台的科通芯城周三复牌开盘涨5.13%，该公司此前澄清沽空机构报告的指控。

该股开盘报8.2港元，大市恒生指数则升0.02%。

科通芯城上周一（22日）盘中急挫22%后停牌，因一家名为“烽火研究”的机构发布的沽空报告，指科通芯城夸大收入及净利润。

据周一（29日）晚间的公告，科通芯城强烈否认及认为指控属虚假及具误导性，并有意使股东及普通投资者产生恐慌以为烽火研究的关联人士获得交易收益。此外强调过去三年的财务报表乃经核数师毕马威审核及出具无保留意见。

科通芯城在公告中逐一反驳烽火研究报告指控内容，包括指该报告只提及占集团收入极少数的6间中国内地附属公司的工商档案，并未提及另外11间内地附属公司，亦忽略集团大部分交易在香港进行及所产生的收入。（完）

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