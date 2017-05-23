香港个股：科通芯城称将反驳一份报告的虚假指控，股份继续停牌

路透香港5月23日 - 经营中国的IC及其他电子元器件交易型电商平台的科通芯城称，将反驳一份报告的虚假指控，其股份继续停牌。

据周一晚间的公告，科通芯城董事会知悉一名实体刊发一份报告及当中载有针对该公司的指控，而该公司现正寻求专业意见，尽快以澄清公布的形式向其股东及潜在投资者更新对有关指控的回应。

科通芯城表示，“本公司将反驳该报告所载企图破坏对本公司管理、财务表现及企业管治信心的任何虚假指控。本公司保留就有关该报告之损害或其他宽免向该实体及/或相关个人采取法律行动之权利。”

该股周一盘中一度急挫27%至7.3港元，为自2015年11月以来盘中低位；停牌前报7.8港元，跌幅22%。

昨天多个内地网站转载一家名为“烽火研究”的机构发布的沽空报告，指科通芯城夸大收入及净利润。

香港经济日报引述科通芯城主席兼行政总裁康敬伟表示，由于沽空机构看来是中国公司，故已向警方报案，并会尽快与第三方审计公司验证数据后，尽快发表公告及复牌。

据烽火研究的网站显示，其团队的基地为新加坡，并由一班退休人士组成，以往曾担任不同的职位包括监管机构人员、基金经理、投资银行家、律师及审计师，在网站“所有研究报告”一栏中仅显示科通芯城的首次覆盖。（完）

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