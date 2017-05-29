香港个股：联华超市约2亿股内资股将转予阿里巴巴，停牌前劲升逾20%

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港5月29日 - 中国超市营运商--联华超市周一称，其约2亿股内资股将转让予阿里巴巴，联华超市股份将于下午恢复买卖，今早停牌前股价飚升逾两成。
据中午发出的公告，联华超市其中一名主要股东上海易果电子商务有限公司上周五（26日）订立协议，同意向阿里巴巴（中国）网络技术出让其所持联华超市约2.02亿股内资股股份（占联华超市已发行股本的18%），同时向上海百联集团出让联华超市约2,239万股或2%的股份。
不过，联华以及百联集团的公告均没有披露股份转让价格及原因。
联华今早盘中一度大涨34%，触及4.21港元，为自2015年9月初以来高位。该股于10时42分起停牌，停牌前报3.83港元，升幅22%。
今年2月，阿里巴巴与百联集团结成战略伙伴关系，在线上业务增势放缓之际发力进军实体零售业，双方将在全业态融合创新、高效供应链整合、支付金融互联、物流体系协同等六个领域展开全方位合作，阿里巴巴的新零售战略渐清晰。（完）
(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为