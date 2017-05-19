香港个股：蒙牛乳业拟发本金额约1.95亿美元债券，可交换现代牧业股份

路透香港5月19日 - 中国主要乳制品生产企业--蒙牛乳业周五宣布，拟发行本金总额为1.948亿美元的零息债券，该债券可交换为现代牧业的股份。

公司的声明称，按初步名义交换价（每股现代牧业股份2.1995港元）全数交换为现代牧业股份，在公告日，该债券将可交换为逾6.894亿股现代牧业股份（可予以调整），占现代牧业已发行股本约11.24%。债券到期日为2022年6月5日。

倘若债券获悉数交换为股份，则蒙牛乳业在现代牧业的持股比例，将由现时的61.3%降至50%。

蒙牛乳业称，发行债券所得款项将用作为部分现有债务再融资及作为一般公司用途。

蒙牛乳业早盘初段股价微跌0.79%，报15.14港元；现代牧业则跌1.81%，报1.63港元。（完）

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