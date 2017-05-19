香港个股：蒙牛乳业拟发本金额约1.95亿美元债券，可交换现代牧业股份

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透香港5月19日 - 中国主要乳制品生产企业--蒙牛乳业周五宣布，拟发行本金总额为1.948亿美元的零息债券，该债券可交换为现代牧业的股份。
公司的声明称，按初步名义交换价（每股现代牧业股份2.1995港元）全数交换为现代牧业股份，在公告日，该债券将可交换为逾6.894亿股现代牧业股份（可予以调整），占现代牧业已发行股本约11.24%。债券到期日为2022年6月5日。
倘若债券获悉数交换为股份，则蒙牛乳业在现代牧业的持股比例，将由现时的61.3%降至50%。
蒙牛乳业称，发行债券所得款项将用作为部分现有债务再融资及作为一般公司用途。
蒙牛乳业早盘初段股价微跌0.79%，报15.14港元；现代牧业则跌1.81%，报1.63港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。