香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资

路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
据公告，诚通发展周二向宏华的配售代理申请按每股0.77港元认购2.54亿股宏华股份，涉资约1.96亿港元，相当于宏华配售股份的一半，即经扩大后股本约4.945%。
诚通发展表示，其最终控股公司诚通控股已正式成为国有资本运营试点企业，将在国有经济和中央企业布局与结构调整中担当更重要的角色，而该公司作为诚通控股唯一海外上市平台，正在进行战略转型，并计划加大投入，探索开拓海外投资、并购及跨境资产管理等相关业务的机会，提升其经营至国际水平。
宏华此前公布拟按每股0.77港元配售最多5.08亿股股份，集资3.91亿港元，净额一半用作偿还其到期应付债务，余额作一般营运资金。配售价较4月11日配售协议当日收市价0.82港元折让6.1%，配售事项有待先决条件达成后方可作实。
于4月11日，宏华的最大股东联宏的持股比例为32.62%，中航科工集团持股29.99%；配售完成后，联宏与中航科工集团的持股将分别摊薄至29.4%及27.02%。
香港时间10:38，该股跌2.44%，报0.8港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 乔艳红)