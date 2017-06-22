香港个股：路劲基建拟分拆高速公路业务上市，初步集资额高至23亿港元

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透香港6月22日 - 路劲基建有限公司周四公布，计划分拆旗下高速公路业务--劲投国际控股有限公司在香港主板上市，初步集资额高至23亿港元（未计行使超额配股权）；公司合资格股东可获保证配额，基准为每持有17股股份可认购一股劲投国际股份。
路劲基建主要从事房地产及收费公路业务，公司在声明中称，劲投国际香港首次公开发行（IPO）全球发售股份总数为4.185亿股（相当于IPO后已发行股本约27%），目前预期招股价区间为4-5.5港元。倘超额配股权获悉数行使，则发售股数增至约4.813亿股，最高集资额增至26.47亿港元。
劲投国际发股的4.185亿股股份中，其中1.085亿股为原来股东出售的旧股，其余3.1亿股为新股。上市后，劲投国际的市值将介乎62-85.25亿港元。路劲基建在劲投国际的持股比例将降至73%（假设超额配股权未获行使）及约69%（假设超额配股权获悉数行使）。
路劲基建早盘初段股价升2.38%，报10.34港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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