香港个股：路劲基建拟分拆高速公路业务上市，初步集资额高至23亿港元

路透香港6月22日 - 路劲基建有限公司周四公布，计划分拆旗下高速公路业务--劲投国际控股有限公司在香港主板上市，初步集资额高至23亿港元（未计行使超额配股权）；公司合资格股东可获保证配额，基准为每持有17股股份可认购一股劲投国际股份。

路劲基建主要从事房地产及收费公路业务，公司在声明中称，劲投国际香港首次公开发行（IPO）全球发售股份总数为4.185亿股（相当于IPO后已发行股本约27%），目前预期招股价区间为4-5.5港元。倘超额配股权获悉数行使，则发售股数增至约4.813亿股，最高集资额增至26.47亿港元。

劲投国际发股的4.185亿股股份中，其中1.085亿股为原来股东出售的旧股，其余3.1亿股为新股。上市后，劲投国际的市值将介乎62-85.25亿港元。路劲基建在劲投国际的持股比例将降至73%（假设超额配股权未获行使）及约69%（假设超额配股权获悉数行使）。

路劲基建早盘初段股价升2.38%，报10.34港元。（完）

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