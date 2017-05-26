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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 09:00 BJT

香港个股：高银地产股份暂停买卖，直至撤销上市地位之日为止

路透香港5月26日 - 据香港联交所周五称，本地中小型发展商--高银地产股份自上午9时起暂停买卖，直至撤销上市地位之日为止。

停牌前，该股周四收报8.9港元。

高银地产周四晚间公布，控股股东提出的收购要约于下午4时截止，有效接纳占要约股比的97.88%，要约人将通过行使权利强制收购余下要约股份以将公司私有化，因此其股份于周五起停牌直至撤销上市地位之日为止。

此前高银地产控股股东兼公司主席潘苏通提出以每股9港元私有化该公司，估计股份加上购股权要约总代价高至约118.7亿港元。（完） (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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