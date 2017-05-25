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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 10:20 BJT

香港个股：龙光地产发行3.5亿美元永续资本证券，募资作再融资等用途

路透香港5月25日 - 中国房地产商--龙光地产称，拟发行本金总额3.5亿美元的永续资本证券，募资作再融资等用途。

据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。

龙光地产表示，预计本次发行所得款项净额约3.465亿美元，将用作若干现有债务的再融资及一般企业用途。

该公司上周亦宣布将发行4.5亿美元于2023年到期的优先票据，年息率为5.25%。公司拟将资金用作债务再融资及一般企业用途。

香港时间10:13，该股升2.93%，报4.57港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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