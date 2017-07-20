香港个股：龙光地产料上半年核心溢利升逾倍，早盘股价曾创新高

路透香港7月20日 - 中国房地产商--龙光地产周四发布盈喜，预计上半年净利按年将大增超过一倍，核心溢利增幅也将多过一倍；该股早盘最多曾涨5.5%创历史新高，其后股价转跌0.15%。

香港时间10:13，龙光地产升幅收窄至1.19%，报6.79港元。盘中曾创出7.08港元的历史新高。

公司声明称，上半年净利及核心溢利大增主要因已交付的可销售建筑面积总额大增，及物业销售利润率提高所致。该公司2016年上半年净利及核心溢利（撇除投资物业及衍生金融工具公充值变动等因素后）分别为12.78亿元及8.64亿元人民币。

不过，龙光地产周三晚间发出的另一份声明表示，核数师毕马威会计师事务所对公司2016年度的业绩报告提出保留意见，当中涉及两件事件。

首先是合营公司及附属公司的应收款项，毕马威认为并无足够审计凭证以确定若干合营公司（50：50）所产生及支付予第三方，以拨付若干城市更新项目收购成本的款项约9亿元的性质，于去年12月末该等款项已计入应收款项。毕马威会计师事务所未能信纳该等款项于去年末列账为应收款项的合适性。

第二件事件是有关平安大华注资，龙光地产在2015年及2016年度的综合财务报表中，将公司于该两年度与深圳平安大华汇通财富管理有限公司就平安大华向公司两间附属公司深圳市龙光骏景及惠州东圳注资所订立增资协议有关的交易，确认为权益交易。毕马威认为，此会计处理方法并未按香港会计准则第32号的要求处理。

龙光地产表示，会采取措施以在2017年度移除审计保留意见，使公司本年度的财务状况表不会载有保留意见。为此，公司将就合营公司及附属公司的应收款项，提供有关付款的充分及进一步证明文件。

有关平安大华注资方面，公司表示正考虑采取下列其中一项行动：提供充分凭证证明本公司的会计处理方式，或于今年行使其回购权以收购由平安大华持有的深圳龙光骏景及惠州东圳股权。（完）

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