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货币新闻 | 2017年 3月 1日 星期三 11:11 BJT

香港已公布经济指标--2017/3/1

 时间          经济指标               按年%             前月（季）按年  上年同月（季）按
                                                        %               年%
 2016年12月    零售销售值             -2.9              -5.4            -8.5
 2016年12月    零售销售量             -2.8              -5.5            -5.9
 2017年1月     综合消费物价指数(CPI)  +1.3              +1.2            +2.5
 2017年1月     甲类消费物价指数(CPI   +0.8              +1.1            +2.8
               A)                                                       
 2016年第四季  本地生产总值(GDP)      +3.1              +2.0            +1.9
 
                                      16年11月-17年1月  16年10月-12月%  15年11月-16年1月%
                                      %                                 
               失业率                 3.3               3.3             3.3
 
               （以下以10亿港元为单   当月              前月            上年同期
               位）                                                     
 2017年1月     贸易赤字/盈余          -12.35            -45.48          -17.48
    
    注：*为已经更新
        ^经修订数据。（完）    
    
    **如欲提取相关资料，请点击下列代码**
 经济指标预测或公布日程 
 美国与加拿大             日本           
                          
 欧洲                     台湾           
 中国                     
                          
 已公布经济指标一览 
 美国                     日本          
 欧洲                     韩国          
 中国                     香港          
 澳洲                     台湾          
 
 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
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