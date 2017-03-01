香港已公布经济指标--2017/3/1

时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本地生产总值(GDP) +3.1 +2.0 +1.9 16年11月-17年1月 16年10月-12月% 15年11月-16年1月% % 失业率 3.3 3.3 3.3 （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2017年1月 贸易赤字/盈余 -12.35 -45.48 -17.48 注：*为已经更新 ^经修订数据。（完） **如欲提取相关资料，请点击下列代码** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本 欧洲 台湾 中国 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)