香港已公布经济指标--2017/5/18

时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017年第一 本地生产总值(GDP) +4.3 +3.2 +0.8 季 17年1月-17年3月% 16年12月-17年2月 16年1月-16年3月% % 失业率 3.2 3.3 3.4 （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2017年3月 贸易赤字/盈余 -42.27 -56.27 -47.03 注：*为已经更新 ^经修订数据。（完） **如欲提取相关资料，请点击下列代码** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本 欧洲 台湾 中国 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 雷美珍; 审校 乔艳红)