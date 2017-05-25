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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 17:46 BJT

香港已公布经济指标--2017/5/25

 时间         经济指标               按年%             前月（季）按年%   上年同月（季）按
                                                                         年%
 2017年3月    零售销售值             +3.1              -5.8              -9.8
 2017年3月    零售销售量             +2.7              -6.2              -7.8
 2017年4月    综合消费物价指数(CPI)  +2.0              +0.5              +2.7
 2017年4月    甲类消费物价指数(CPI   +2.2              +0.2              +3.0
              A)                                                         
 2017年第一   本地生产总值(GDP)      +4.3              +3.2              +0.8
 季                                                                      
 
                                     17年2月-17年4月%  17年1月-17年3月%  16年2月-16年4月%
              失业率                 3.2               3.2               3.4
 
              （以下以10亿港元为单   当月              前月              上年同期
              位）                                                       
 2017年4月    贸易赤字/盈余          -34.13*           -42.27            -31.03
    
    注：*为已经更新
        ^经修订数据。（完）    
    
    **如欲提取相关资料，请点击下列代码**
 经济指标预测或公布日程 
 美国与加拿大             日本           
                          
 欧洲                     台湾           
 中国                     
                          
 已公布经济指标一览 
 美国                     日本          
 欧洲                     韩国          
 中国                     香港          
 澳洲                     台湾          
 
 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
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