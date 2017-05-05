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亚洲 | 2017年 5月 5日 星期五 16:49 BJT

香港已公布经济指标--2017/5/5

 时间         经济指标               按年%             前月（季）按年%   上年同月（季）按
                                                                         年%
 2017年3月    零售销售值             +3.1*             -5.8^             -9.8
 2017年3月    零售销售量             +2.7*             -6.2^             -7.8
 2017年3月    综合消费物价指数(CPI)  +0.5              -0.1              +2.9
 2017年3月    甲类消费物价指数(CPI   +0.2              -0.6              +3.0
              A)                                                         
 2016年第四   本地生产总值(GDP)      +3.1              +2.0              +1.9
 季                                                                      
 
                                     17年1月-17年3月%  16年12月-17年2月  16年1月-16年3月%
                                                       %                 
              失业率                 3.2               3.3               3.4
 
              （以下以10亿港元为单   当月              前月              上年同期
              位）                                                       
 2017年3月    贸易赤字/盈余          -42.27            -56.27            -47.03
    
    注：*为已经更新
        ^经修订数据。（完）    
    
    **如欲提取相关资料，请点击下列代码**
 经济指标预测或公布日程 
 美国与加拿大             日本           
                          
 欧洲                     台湾           
 中国                     
                          
 已公布经济指标一览 
 美国                     日本          
 欧洲                     韩国          
 中国                     香港          
 澳洲                     台湾          
 
 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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