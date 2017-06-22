香港已公布经济指标--2017/6/22

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年4月 零售销售值 +0.1 +3.0 -7.5 2017年4月 零售销售量 -0.1 +2.6 -6.2 2017年5月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +2.0 +2.6 2017年5月 甲类消费物价指数(CPI +2.3 +2.2 +2.7 A) 2017年第一 本地生产总值(GDP) +4.3 +3.2 +0.8 季 17年3月-5月% 17年2月-4月% 16年3月-5月% 失业率 3.2 3.2 3.4 （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2017年4月 贸易赤字/盈余 -34.13 -42.27 -31.03 注：*为已经更新 ^经修订数据。（完） **如欲提取相关资料，请点击下列代码** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本 欧洲 台湾 中国 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 梁慧仪)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。