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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 09:35 BJT

香港已公布经济指标--2017/6/27

 时间         经济指标               按年%             前月（季）按年%   上年同月（季）按
                                                                         年%
 2017年4月    零售销售值             +0.1              +3.0              -7.5
 2017年4月    零售销售量             -0.1              +2.6              -6.2
 2017年5月    综合消费物价指数(CPI)  +2.0              +2.0              +2.6
 2017年5月    甲类消费物价指数(CPI   +2.3              +2.2              +2.7
              A)                                                         
 2017年第一   本地生产总值(GDP)      +4.3              +3.2              +0.8
 季                                                                      
 
                                     17年3月-5月%      17年2月-4月%      16年3月-5月%
              失业率                 3.2               3.2               3.4
 
              （以下以10亿港元为单   当月              前月              上年同期
              位）                                                       
 2017年5月    贸易赤字/盈余          -35.65            -34.13            -26.2
    
    注：*为已经更新
        ^经修订数据。（完）    
    
    **如欲提取相关资料，请点击下列代码**
 经济指标预测或公布日程 
 美国与加拿大             日本           
                          
 欧洲                     台湾           
 中国                     
                          
 已公布经济指标一览 
 美国                     日本          
 欧洲                     韩国          
 中国                     香港          
 澳洲                     台湾          
 
 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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