香港房地产：中环美利道商业用地获九家财团入标，估值高逾223亿港元

路透香港5月12日 - 备受市场触目的中环美利道停车场商业用地周五截标，香港地政总署发言人表示，项目共接获九份标书。市场对该土地的估值高至逾223亿港元，有力问鼎全港新地王宝座。

至于同日截标的启德住宅土地接到16份标书。该土地可建总楼面为575,497平方尺，综合五名分析师及测量师的估值介乎63.3-74.8亿港元，相当于每平方尺楼面地价1.1-1.3万港元。

美利道停车场项目位处中环核心地带，亦为继1996年港铁香港站上盖发展项目（现为国际金融中心二期）后，逾20年来首幅推出的中区大型商业用地。由于中环核心区新供应紧绌，区内的甲级写字楼空置率低企，加上近年愈来愈多中资机构在港开设办事处，中区更是他们的首选，所以市场料这幅罕有且地理位置优越的商业地势成发展商必争之地。

有44年历史的美利道停车场属政府多层停车场，已在本月1日停止营运。地盘面积约3.1万平方尺，指定作非工业（不包括住宅、仓库及加油站）用途，最高可建总楼面为465,005平方尺。

综合六名分析师及测量师对美利道土地的估值介乎140-223.2亿港元，相当于每平方尺楼面地价高达3-4.8万港元。

市场其中一个焦点是，近年积极高价在香港投住宅地的中资机构，这次会否也以同样策略争夺美利道这幅罕有商业土地。高力国际亚洲区估价及谘询服务行政董事张翘楚指，不止港资及中资，据他所知也有外国发展商对该土地感兴趣。