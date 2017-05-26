版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 18:09 BJT

香港房地产：信置、中国海外及嘉华联手以83.3亿港元投得西铁锦上路项目

路透香港5月26日 - 港铁公司周五宣布，西铁元朗锦上路第一期住宅发展项目，由信和置业、中国海外及嘉华国际合组的财团以83.3亿港元的一笔过预缴付款出价成功投得；中标价高过市场预期上限。

西铁锦上路由政府拥有，港铁作为代理人。该项目原来周三截标，但受当日黑色暴雨影响，延至周四截标，共接获八份标书，最后由两家本地发展商信置及嘉华国际，联手中资中国海外以最高出价投得。

此前三名测量师对该项目的估值介乎61.85-80亿港元。

锦上路项目地盘面积约44.86万平方尺，可建楼面面积达123.67万平方尺，以中标价计相当于每平方尺楼面地价6,735港元。项目将提供不少于1,652个住宅单位，当中约四成单位的实用面积每个不大于50平方米。

中标者须按项目所得纯利的5%固定比率摊分利润予政府。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐