香港房地产：信置、中国海外及嘉华联手以83.3亿港元投得西铁锦上路项目

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港5月26日 - 港铁公司周五宣布，西铁元朗锦上路第一期住宅发展项目，由信和置业、中国海外及嘉华国际合组的财团以83.3亿港元的一笔过预缴付款出价成功投得；中标价高过市场预期上限。
西铁锦上路由政府拥有，港铁作为代理人。该项目原来周三截标，但受当日黑色暴雨影响，延至周四截标，共接获八份标书，最后由两家本地发展商信置及嘉华国际，联手中资中国海外以最高出价投得。
此前三名测量师对该项目的估值介乎61.85-80亿港元。
锦上路项目地盘面积约44.86万平方尺，可建楼面面积达123.67万平方尺，以中标价计相当于每平方尺楼面地价6,735港元。项目将提供不少于1,652个住宅单位，当中约四成单位的实用面积每个不大于50平方米。
中标者须按项目所得纯利的5%固定比率摊分利润予政府。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为