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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 17:16 BJT

香港房地产：政府招标出售启德商业地接获12份标书，估值高至172亿港元

路透香港5月26日 - 香港地政总署周五表示，今天中午截标的九龙启德商业/酒店用地共接获12份标书。市场对该土地的估值高至172亿港元。

该土地位于启德第1F区2号地盘（新九龙内地段第6556号），邻近未来港铁沙田至中环线启德站，土地面积近20.5万平方尺，指定作非工业（不包括住宅、仓库及加油站）用途，可建总楼面约191.24万平方尺。当中如用作酒店发展的总楼面不可多于16.15万平方尺，而商舖发展用总楼面则不得少于6.218万平方尺。

三名测量师对该商业用地的估值介乎143.4-172亿港元，相当于每平方尺楼面地价7,498-8,994港元。

前一幅招标出售的启德区商业地，于去年11月由利福国际以73.88亿港元的出价中标，相当于每平方尺楼面地价为6,733港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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