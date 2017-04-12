香港房地产：政府收紧住宅印花税豁免安排，堵塞＂一约多伙＂漏洞

路透香港4月12日 - 因应近期以一份文书（一约多伙）购入多个住宅单位的情况趋升，香港政府宣布收紧住宅印花税豁免的安排，香港永久性居民以一份文书购入超过一个单位，均须按15%的新住宅印花税率缴税，而非只须以较低的第2标准税率缴税，于周三凌晨起生效。

市场人士认为，政府收紧印花税豁免措施，对市场影响不大，一般用家可能有较多机会买到住宅，但投资者买新盘的意欲可能减少，因投资成本高，但部分发展商可能提高优惠以抵消印花税影响。

行政长官梁振英联同财政司司长及运输及房屋局局长周二晚间宣布，政府将会修订《印花税条例》，订明代表自己行事的香港永久性居民买家，以一份文书购入一个住宅物业，而在购入有关物业时，并非任何其他香港住宅物业的实益拥有人，有关交易方可获豁免按15%的新税率缴税，只须按较低的第2标准税率缴付从价印花税。

但若香港永久性居民买家以一份文书购入多于一个住宅物业，则有关交易将不获豁免，而须按15%的新税率缴税。在周二或以前签署买卖协议则不受影响。

＂虽然一约多伙的个案只占住宅物业交易总数一个较少的百分比，但最近明显有上升趋势，这个不单与政府希望藉着新住宅印花税减少投资需求的目标相违背，更令到整个楼市的气氛转趋炽热。为了杜绝投资者通过一约多伙来回避这个新税率，政府决定即时收紧新住宅印花税的机制。＂梁振英说。

香港政府去年11月将住宅交易的从价印花税不论楼价一律上调至15%，但手头没有物业者则获豁免，可继续沿用原来按物业价值计算的税率（第2标准税率），即最低1.5%（楼价200万港元以下为100港元）至最高4.25%计算印花税。

有投资者利用政策漏洞，以首置个人买家身份，以一张契约买入多个单位，从而避过缴交15%的较高印花税。同时，这亦令政府以增印花税压抑投资需求，释出供应予真正用家的效果大打折扣。

运输及房屋局局长张炳良表示，在2013年立法会讨论双倍印花税时，当时政府看不到有人滥用所谓一个文书涉及多个住宅单位的做法的趋势。过去数年，涉及一个文书多个单位的比例约3.6%，通常牵涉到相连单位或者停车位等。但是在去年11月新印花税率生效之后，这个比例在上升，并升至近期的4.7%，个别个案甚至是一份文购买七个单位。

＂我们有合理理由相信现时有人用这个方式去回避15%的印花税。＂张炳良说。

美联物业住宅部行政总裁布少明认为，是次政府出招遏抑一约多伙现象，料对一手市场冲击较为明显，二手影响轻微，市场对物业需求持续殷切，由于一约多伙买家一般较具实力，钟情物业作为稳健长线投资，故对是次再度加辣的决定感到＂可惜＂。布少明预期，新辣招或促使大手客将转为购买大价物业，豪宅物业市场或因而受惠。

莱坊估价及谘询主管林浩文表示，对一般买家而言，会多些机会买到楼。而政府这次收紧措施对市场影响不大。对投资而言，买新盘的意欲减少，因投资成本高，但部分发展商可能提高优惠以抵消该印花税影响。