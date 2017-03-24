香港房地产：政府料今年私人住宅落成量升至1.712万个，明年进一步增加

路透香港3月24日 - 香港差饷物业估价署周五公布的资料显示，预测2017的私人住宅落成量为1.712万个，按年增长17.3%；料2018年落成量将进一步升至1.953万个，反映过去几年政府积极增加土地供应后，住宅供应逐渐回升。

差饷物业估价署发布的《香港物业报告2017》指，今、明两年新住宅落成量主要仍集中在新界区，惟占比逐年下跌，由2016年占63%，到2017-18年分别降至60%及43%。

报告称，去年私人住宅单位入住量为1.188万个，低于1.46万个的落成量；与2015年相比，去年底空置量微升0.1%至总存量的3.8%，相当于 4.366万个单位。在这些空置单位中，约7,330个单位于占用许可证发出后，尚未获发满意纸（即＂合约完成证明书＂）或转让同意书。

该署估计，今、明两年新单位落成量分别为1.712万个和1.953万个，当中实用面积少于100平方米的中小型单位占比分别约九成。今年新落成单位中，60%来自新界；2018年新界仍然提供最多新单位，占总供应量的43%。按地区计，九龍城将占25%，深水埗则占14%。

住宅物业市场在去年初整固。售价在第二季反弹，租金则在第三季上扬。与第三季相比，第四季的售价和租金分别上升6.1%和1.6%。第四季的私人住宅整体售价较2015年同季上升4.2%，整体租金在同期则錄得0.5%跌幅。

在私人写字楼市场方面，报告预计2017年的落成量将由去年的15.3万平方米增至27.5万平方米，增幅近八成。2018年落成量则大跌59%至11.2万平方米。

今年落成的写字楼中，91%（25万平方米)）为甲级写字楼，主要集中在九龙东的观塘，占预计供应量的54%。而明年甲级写字楼落成量将有10.3万平方米（占总量92%），单是港岛东已占71%。

写字樓售价在去年首三季回落，至第四季回升。租金方面，2015年的升势则延续至2016年。以2015年的第四季与2016年同季相比，整体写字樓售价下跌5.6%，而甲级、乙级和丙级写字樓售价分别錄得3.2%、6.7%和7.0%的跌幅。同期，整体写字樓租金上升1.7%，而甲级、乙级和丙级写字樓亦分别錄得2.2%、1.3%和1.2%的升幅。

香港政府2017/18财政年度计划提供土地兴建住宅目标为1.8万个，并计划推出三幅商业/商贸用地和一幅酒店用地，可分别提供约17.2万平方米楼面面积及约550个酒店房间。（完）

浏览报告细节(here) (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)