香港房地产：政府料2017/18财年卖地收入同比翻番至逾千亿港元

路透香港2月22日 - 香港政府周三预计，2017/18财政年度的卖地收入预算将达1,010亿港元，按年大增近一倍，因政府拟推出数幅贵重的市区用地，因此卖地收入预计会维持在一个较高的水平。

财政司司长陈茂波在宣读新一财年预算案时表示，2016/17年度卖地收入较原来预算高76%，达508亿港元，估计今年将进一步增加。但他表示，一直以来政府的土地收入的波动性很大，极受市况影响，例如2015/16度曾因个别土地未能出售，令该年的卖地收入较预算少收近91亿港元。

至于物业印花税，由于去年有一段时间物业市场交投十分炽热，令全年印花税收入比预期多16%至80亿港元。

＂香港房地产市场经历了近八年的大牛市，目前楼价仍在历史高位，成交量相对淡静。未来的私人住宅供应将逐步回复年均近2万伙的水平，日后的卖地收入能不能继续屡创新高，属未知之数。＂他说。

陈茂波表示，政府2017/18年度卖地计划共有28幅住宅用地，可供兴建约1.9万个单位；计及铁路物业发展、市区重建局、私人重建和发展项目，预计全年度私人房屋土地潜在供应量可供兴建约3.2万个单位，比上年度2.9万个有所增加。

截至去年年底，政府预计未来三至四年可供应市场的一手私人住宅单位约有9.4万个；初步估计未来五年私人住宅单位的每年平均落成量约2.03万个，比过去五年的每年平均落成量增加约七成。

除住宅用地外，政府亦将继续增加工商业用地供应，2017/18年度将推出三幅商业/商贸用地和一幅酒店用地，可分别提供约17.2万平方米楼面面积及约550个酒店房间。

莱坊高级董事和估价及谘询部主管林浩文表示，就地产方面而言，预算案不会对楼市有重大影响。相信未来三、四土地及住宅供应可达标。但长远供应仍是难题。政府可主导卖地，惟发展商会因应市况调节卖楼步伐。

他并指，政府多推出商业及商贸用地，长远可提高供应，可促进配合＂一带一路＂发展政策。