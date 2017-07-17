香港房地产：朗豪坊办公楼招标意向价250亿港元，瞄准国内买家--项目代理

路透香港7月17日 - 国际房地产顾问第一太平戴维斯周一表示，该行以首席代理身份协助冠君产业信托以全球招标形式出售九龙旺角＂朗豪坊办公大楼＂物业，初步有两、三个潜在买家在接触中，全部均为内地企业，项目意向价达250亿港元，若成功售出有望成为九龙区最贵商厦。

由于项目意向价高达250亿港元，按现时香港金管局规定，银行给予工商物业最高按揭成数为四成，未计交易佣金及其他费用，即买家最少要有150亿港元的现金才能购得该物业。此外，内地限制资本外流，也可能窒碍有意企业提出收购。

第一太平戴维斯大中华区行政总裁李伟文在记者会表示，国家级企业大部分都会受到资本外流的限制，但作为交易代理，会分析清楚哪些企业已有外汇存放在香港，而这些企业会是其目标对象。

＂有两至三名潜在买家已不错，...我估计银行买到的机会一半一半，相信（最后）非银行买家会买到，因为银行要买位处金融中心的项目，...但对其他国企，如油公司、保险公司或其他央企（地点）是OK的。＂他说。

李伟文指出，朗豪坊办公大楼为九龙区第二高的地标式商厦，且附近有酒店、购物商场等配套，交通亦便利，且项目为整幢出售，买家可有命名权，最适合内地机构。

李伟文表示，会在8月底决定项目截标日期，相信今年底前可以完成交易。

过去两年香港的整幢办公楼触目成交，不少均为内地买家，例如2015年底恒大集团以125亿美元向华人置业买入湾仔美国万通大厦、同月中国人寿 SS>海外分支向会德丰购入红磡One HarbourGate全幢西座商厦及商舖。去年初，光大控股与光大香港斥资100亿港元购入湾仔大新金融中心全幢物业。

此外，中资企业对香港房地产的兴趣，亦逐渐由整幢商厦扩大至住宅土地，其中以海航集团最为积极，自去年底至今年初的四个月内，斥资共272亿港元买入四幅政府招标出的启德住宅用地。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)