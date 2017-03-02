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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 16:01 BJT

香港房地产：2月住宅买卖合约宗数按月回升24%，受新盘销情理想带动

路透香港3月2日 - 香港土地注册处周四发表数字显示，2月份送交注册的住宅楼宇买卖合约宗数按月回升24%，较去年同月的有纪录以来历史低位，则大增1.26倍，受发展商年初推出新盘销售理想带动。

月内送交注册的所有楼宇买卖合约为5,615份，按月及按年分别增加约7.6%和1.17倍；其中住宅楼宇买卖合约由1月3,286份增至2月的4,079份。整体楼宇买卖合约总值434亿港元（按月及按年分别升约10%和163.5%），当中住宅买卖合约占365亿港元（按月及按年分别升约32.9%和209.8%）。

香港的住宅成交宗数去年2月挫跌至1,807宗的有纪录以来新低，其后逐渐回升。但去年11月政府再度出招压抑楼市，大幅调高非首置人士的住宅买卖印花税至15%，市场成交随即急冻，12月住宅成交宗数由11月的6,739宗急降47%至3,550宗；今年1月再跌至3,286宗。不过年初发展商推出多个新楼盘，市场反应理想，带动2月成交回暖，但相较去年9月的全年高位7,826宗，成交量仍偏低。

市场逐渐消化楼市＂加辣＂的影响，政府公布的1月全港私人住宅楼价指数连续第10个月上升，续创历史新高。反映香港整体二手楼价的中原城市领先指数（CCL），最新报147.74点，创历史新高，料楼市新一轮升浪随即开始。（完）

欲浏览刊载在政府网页上的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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