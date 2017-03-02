香港房地产：2月住宅买卖合约宗数按月回升24%，受新盘销情理想带动

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透香港3月2日 - 香港土地注册处周四发表数字显示，2月份送交注册的住宅楼宇买卖合约宗数按月回升24%，较去年同月的有纪录以来历史低位，则大增1.26倍，受发展商年初推出新盘销售理想带动。
月内送交注册的所有楼宇买卖合约为5,615份，按月及按年分别增加约7.6%和1.17倍；其中住宅楼宇买卖合约由1月3,286份增至2月的4,079份。整体楼宇买卖合约总值434亿港元（按月及按年分别升约10%和163.5%），当中住宅买卖合约占365亿港元（按月及按年分别升约32.9%和209.8%）。
香港的住宅成交宗数去年2月挫跌至1,807宗的有纪录以来新低，其后逐渐回升。但去年11月政府再度出招压抑楼市，大幅调高非首置人士的住宅买卖印花税至15%，市场成交随即急冻，12月住宅成交宗数由11月的6,739宗急降47%至3,550宗；今年1月再跌至3,286宗。不过年初发展商推出多个新楼盘，市场反应理想，带动2月成交回暖，但相较去年9月的全年高位7,826宗，成交量仍偏低。
市场逐渐消化楼市＂加辣＂的影响，政府公布的1月全港私人住宅楼价指数连续第10个月上升，续创历史新高。反映香港整体二手楼价的中原城市领先指数（CCL），最新报147.74点，创历史新高，料楼市新一轮升浪随即开始。（完）
欲浏览刊载在政府网页上的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”