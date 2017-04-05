香港房地产：3月住宅买卖合约宗数按月升近44%，为＂加辣＂后成交最多月份

路透香港4月5日 - 香港土地注册处周三发表数字显示，3月份送交注册的住宅楼宇买卖合约宗数按月升幅加快至43.6%，按年升幅近1.5倍，为政府去年11月对楼市措施＂加辣＂后，成交最多的月份。
月内送交注册的所有楼宇买卖合约为7,605份，按月及按年分别增加约35.4%和1.41倍；其中住宅楼宇买卖合约由2月的4,079份增至3月的5,856份。整体楼宇买卖合约总值616亿港元（按月及按年分别升约42%和184.5%），当中住宅买卖合约占504亿港元（按月及按年分别升约38.2%和194.5%）。
香港的住宅成交宗数去年2月挫跌至1,807宗的有纪录以来新低，其后逐渐回升。但去年11月政府再度出招压抑楼市，大幅调高非首置人士的住宅买卖印花税至15%，市场成交随即急冻。去年12月至今年2月的每月成交宗数徘徊在3,000-4,000宗左右。然而3月份出现大幅反弹，回升至接近政府加辣前的水平。
据美联物业数据，3月份二手住宅注册量宗数为4,636宗，按月急升约64.3%，连升两个月，且逼近去年高位4,749宗水平，创四个月新高。综合首季一手私人住宅楼注册量录得3,583宗，比去年同期1,323宗大幅急升约170.8%；期内二手住宅注册量10,261宗，按年亦增加约90.9%。
香港差饷物业估价署上周发表临时数字显示，2月全港私人住宅楼价指数连续第11个月上升，续攀新高，按月升幅比1月加快且为四个月以来最大。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)