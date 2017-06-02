香港房地产：5月住宅买卖合约按月比较“价量齐跌”，宗数跌近两成

路透香港6月2日 - 香港土地注册处周五发表数字显示，5月份送交注册的住宅楼宇买卖合约与4月份比较出现“价量齐跌”，宗数按月下跌18.8%，价值亦跌23%。

月内送交注册的所有楼宇买卖合约为7,536份，按月及按年分别下跌16.1%和上升24.3%；其中住宅楼宇买卖合约由4月的7,060份降至5月的5,732份。整体楼宇买卖合约总值668亿港元（按月及按年分别下跌24.1%及升37.1%），当中住宅买卖合约占536亿港元（按月及按年分别跌23%和升30.9%）。

香港金融管理局于5月19日推出第八轮逆周期措施即时收紧新造按揭贷款，包括提高银行信用风险资本要求，将涉及一个或以上现有按揭贷款的借款人及或担保人的按揭成数上限下调一成，以及将主要收入来自香港以外地区借款人的“供款与入息比率”上限下调一成。

不过，新盘销售持续畅旺，据美联物业房地产数据及研究中心综合土地注册处资料显示，不包括一手公营房屋之下，今年首五个月(截至5月22日为止)一手私楼注册金额达1,024.2亿港元，去年上半年为680.6亿港元。

而香港主要银行终于在5月最后一个周末调高按揭息率，基于本地拆息（HIBOR）的按揭息率上调0.1厘，至H+1.4厘。（完）

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