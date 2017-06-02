香港房地产：5月住宅买卖合约按月比较“价量齐跌”，宗数跌近两成

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港6月2日 - 香港土地注册处周五发表数字显示，5月份送交注册的住宅楼宇买卖合约与4月份比较出现“价量齐跌”，宗数按月下跌18.8%，价值亦跌23%。
月内送交注册的所有楼宇买卖合约为7,536份，按月及按年分别下跌16.1%和上升24.3%；其中住宅楼宇买卖合约由4月的7,060份降至5月的5,732份。整体楼宇买卖合约总值668亿港元（按月及按年分别下跌24.1%及升37.1%），当中住宅买卖合约占536亿港元（按月及按年分别跌23%和升30.9%）。
香港金融管理局于5月19日推出第八轮逆周期措施即时收紧新造按揭贷款，包括提高银行信用风险资本要求，将涉及一个或以上现有按揭贷款的借款人及或担保人的按揭成数上限下调一成，以及将主要收入来自香港以外地区借款人的“供款与入息比率”上限下调一成。
不过，新盘销售持续畅旺，据美联物业房地产数据及研究中心综合土地注册处资料显示，不包括一手公营房屋之下，今年首五个月(截至5月22日为止)一手私楼注册金额达1,024.2亿港元，去年上半年为680.6亿港元。
而香港主要银行终于在5月最后一个周末调高按揭息率，基于本地拆息（HIBOR）的按揭息率上调0.1厘，至H+1.4厘。（完）
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(记者 雷美珍; 审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为