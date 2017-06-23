香港房地产：7-9月供地可建6,730个住宅，上半财年供应达全年目标近九成

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透香港6月23日 - 香港政府周五宣布，7-9月本财政年度第二季度将推出三幅住宅土地招标出售，连同其他来源的土地，总供应土地可建6,730个单位。
发展局局长马绍祥在公布卖地计划时并表示，综合3-9月首两季度，私人住宅土地总供应可建1.61万个单位，达致政府全年供应目标1.8万个的89%。
政府在第二季度招标出售的三幅土地分别位于离岛大屿山、新界大埔及九龙长沙湾，共可建1,350个单位，至于私人重建及发展项目则可供建5,380个单位。
此外，政府将在第二季度推出一幅位于长沙湾的酒店用地，毗邻期内在同区推出的住宅土地，可建550个房间。马绍祥表示，相信这可为地区未来发展带来协同效应。
马绍祥并更新2016/17年度政府的住宅土地供应最终数字为2.014万个单位，较原来预算增加360个，高出全年目标近12%。
由特首梁振英领导的现届政府将在6月30日结束，马绍祥在总结本届政府过去年五年的土地供应时指，2012/13至2016/17年度间，私人住宅土地供应量达9.586万个，完成政府订下9.58万个的供应目标。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。