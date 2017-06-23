香港房地产：7-9月供地可建6,730个住宅，上半财年供应达全年目标近九成

路透香港6月23日 - 香港政府周五宣布，7-9月本财政年度第二季度将推出三幅住宅土地招标出售，连同其他来源的土地，总供应土地可建6,730个单位。

发展局局长马绍祥在公布卖地计划时并表示，综合3-9月首两季度，私人住宅土地总供应可建1.61万个单位，达致政府全年供应目标1.8万个的89%。

政府在第二季度招标出售的三幅土地分别位于离岛大屿山、新界大埔及九龙长沙湾，共可建1,350个单位，至于私人重建及发展项目则可供建5,380个单位。

此外，政府将在第二季度推出一幅位于长沙湾的酒店用地，毗邻期内在同区推出的住宅土地，可建550个房间。马绍祥表示，相信这可为地区未来发展带来协同效应。

马绍祥并更新2016/17年度政府的住宅土地供应最终数字为2.014万个单位，较原来预算增加360个，高出全年目标近12%。