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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 17:07 BJT

香港数据：4月底止外汇基金境外资产增至32,351亿港元--金管局

路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。

货币基础为16,606亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、银行体系结余，以及已发行外汇基金票据及债券。

外汇基金用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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