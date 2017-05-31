版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 17:39 BJT

香港数据：4月底止外汇基金总资产升至38,310亿港元--金管局

路透香港5月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周三公布，截至今年4月底止外汇基金总资产为38,310亿港元，较3月底增加662亿港元。

其中，外币资产增加603亿港元，港元资产增加59亿港元。

货币发行局帐目显示，4月底的货币基础为16,606亿港元，较3月底增加100亿港元，增幅为0.6%。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐