香港新债：政府发行第二批银色债券超额认购0.4倍逊首批，最多获分配10手

路透香港6月21日 - 香港政府周三公布，第二批发行的30亿港元银色债券（Silver Bond）获得约0.4倍超额认购，全部有效申请均可获配发债券，最多可获10手（1万港元为一手）。

是次超额倍数较去年发行的首批银色债券为低。政府去年首度发行银色债券，规模亦为30亿港元，超额倍数约两倍，每人最多获分配五手。

＂为期两年的银色债券试验计划为年长投资者提供具稳定回报的投资产品，促进了有关市场的发展。我们稍后会因应认购反应及市场情况等相关因素，检视计划的成效和安排。＂政府发言人表示。

银色债券面向65岁或以上的香港居民，是通胀挂钩债券（iBond）以外的另一项短期纾缓措施，亦为促进本地债券市场进一步发展。

第二批银色债券共获44,842份有效申请，申请的债券本金总额达约41.84亿港元。26,935份认购九手或以下债券的申请，均将获全数配发所申请的债券。余下的17,907份申请（即认购九手以上者），均将先获发九手债券，并进行抽签，其中8,870份申请将获配发多一手债券。债券将于周五(23日)发行。