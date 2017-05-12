香港新股：交银国际以接近招股价区间低端定价，集资近18亿港元

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透香港5月12日 - 中国交通银行周五称，旗下投行分支交银国际以接近招股价区间低端定价，香港首次公开发售（IPO）集资17.87亿港元。
据公告，交银国际最终发售价定为每股2.68港元，紧随全球发售完成后的市值约为71.5亿港元。
交银国际此前设定招股价区间为每股2.6-3.1港元，未计超额配售权拟发售6.6668亿股股份。
该股将于下周五（19日）在联交所挂牌上市。联席保荐人为交银国际、中金香港证券、海通国际以及中信建投国际。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。