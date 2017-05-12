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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 18:13 BJT

香港新股：交银国际以接近招股价区间低端定价，集资近18亿港元

路透香港5月12日 - 中国交通银行周五称，旗下投行分支交银国际以接近招股价区间低端定价，香港首次公开发售（IPO）集资17.87亿港元。

据公告，交银国际最终发售价定为每股2.68港元，紧随全球发售完成后的市值约为71.5亿港元。

交银国际此前设定招股价区间为每股2.6-3.1港元，未计超额配售权拟发售6.6668亿股股份。

该股将于下周五（19日）在联交所挂牌上市。联席保荐人为交银国际、中金香港证券、海通国际以及中信建投国际。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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