香港热股：中国资源交通复牌冲高21%后转跌，获中信资管典当业务借壳

路透香港8月2日 - 主要在中国从事高速公路营运及石油贸易业务的中国资源交通周三复牌股价一度冲高21%后转跌，此前公布获中信资产管理注入国内典当业务，从而实现借壳上市。

据周二晚间公告，中国资源交通同意藉由结构性合约向中信资管等公司收购中安信邦资产管理有限公司全部股权，代价约32.8亿港元，将以发行新股方式支持，代价股份的发行价为每股0.23港元，较中国资源交通停牌前报价0.285港元折让近两成。

与此同时，中国资源交通按同等价格向五名认购人发行总值约8.1亿港元股份。交易完成后，中信资管将持有中国资源交通的29.8%股份，成为单一最大股东。

中国资源交通截至今年3月底止年度净亏损16.8亿港元，中安信邦于2016年12月底止年度则有1.29亿元人民币净利，本次交易可望提高集团价值，然中国典当行业没有明文规定可让外资参与，因此中国资源交通只能透过结构性合约安排来控制及管理相关业务，不能像直接拥有权能够行使股东权利及变更董事会。

另外，中国资源交通所发行未偿还本金总额40.32亿港元之债券，包括中国人寿（海外）在内的债券持有人已经书面同意，其不会在完成日期起计365天期间内要求偿还债券或就此采取任何行动。

除了将出售高速公路以及配股所得款项用于偿还债券外，中国资源交通将考虑发行可换股债券以筹集资金，发行对象为现有债券持有人及/或机构投资者，本金总额12亿港元，年息9厘，可按每股0.25港元兑换48亿股股份，惟公司表示，未有确实的发行时间表。

中国资源交通周三盘初一度冲高21%至0.345港元，为自2015年11月初以来高位。香港时间10:38，该股跌3.51%，报0.275港元。（完）

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