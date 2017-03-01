香港热股：盈德气体午盘复牌大涨两成，私募基金太盟拟收购逾42%股份

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透香港3月1日 - 中国工业气体供应商--盈德气体周三午盘复牌股价大涨两成，因私募股权公司太盟投资集团（PAG Asia Capital）拟收购逾42%股份，涉资至少47亿港元。
盈德一度涨20%至6.4港元，创21个月新高。香港时间14:56，该股升17.45%，报6.26港元。
据该公司于联交所的公告，盈德三名主要股东赵项题、孙忠国以及Trevor Raymond Strutt与太盟订立一份具法律约束力之不可撤回承诺备忘录，将接纳太盟的收购要约，涉及的股份比例共约42.07%。
赵项题、孙忠国以及Strutt目前持有盈德的股份及购股权（假设已获行使），分别占盈德12.41%、19.85%及9.81%的股权。
公告指出，要约的实施条件包括每股股份发售价不低于6港元，太盟已收到要约接纳而致使太盟持有盈德已发行股本超过50%，以及正式要约建议于3月10日或之前刊发。
太盟同意，倘一名要约人宣布另一家公司以不低于太盟发售价5%溢价的价格竞争要约，且要约已成为无条件，则承诺备忘录将会暂停。
盈德此前发生股东内讧，原本担任主席兼行政总裁的孙忠国以及营运总监Strutt将在3月8日举行的股东特别大会上被罢免董事职务。
另一方面，持有盈德4.5%股份的对冲基金Oasis Management有意在股东特别大会后通过委派董事会代表而参与盈德的战略过程。美国工业气体生产商Air Products则于去年12月向盈德董事会发出函件，当中表明有意对公司提出现金收购建议。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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