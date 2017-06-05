香港热股：神华、龙源盘中逆市上涨，瑞信指企业合并有利市场价格改革

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港6月5日 - 中国神华与龙源电力周一早盘逆市上涨，因各自的母公司拟筹划重大事项，惹起市场揣测两大集团合并的可能性。
而投行瑞信今天的报告分析，主要电力集团的合并可能导致国内市场出现具意义的整合，从而令电力市场价格改革之下的价格行为更理性。
神华H股早盘盘初一度涨6.84%至20.45港元的两年高位，龙源电力亦一度涨5.97%至6.21港元的两个月高位。香港时间11:26，神华升3.87%，龙源亦升3.41%；大市恒生指数则跌0.23%。
据周日晚间公告，神华母公司中国神华集团与龙源母公司国电集团拟筹划涉及上市公司的重大事项，故神华A股自周一起停牌。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为