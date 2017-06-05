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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 11:40 BJT

香港热股：神华、龙源盘中逆市上涨，瑞信指企业合并有利市场价格改革

路透香港6月5日 - 中国神华与龙源电力周一早盘逆市上涨，因各自的母公司拟筹划重大事项，惹起市场揣测两大集团合并的可能性。

而投行瑞信今天的报告分析，主要电力集团的合并可能导致国内市场出现具意义的整合，从而令电力市场价格改革之下的价格行为更理性。

神华H股早盘盘初一度涨6.84%至20.45港元的两年高位，龙源电力亦一度涨5.97%至6.21港元的两个月高位。香港时间11:26，神华升3.87%，龙源亦升3.41%；大市恒生指数则跌0.23%。

据周日晚间公告，神华母公司中国神华集团与龙源母公司国电集团拟筹划涉及上市公司的重大事项，故神华A股自周一起停牌。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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