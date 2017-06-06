香港热股：融创盘初涨逾5%创历史新高，公布收购项目及上月销售大增

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港6月6日 - 中国房地产商--融创中国周二盘初涨逾5%并创历史新高，此前公布收购项目及上月合约销售大增。
融创一度触及14.68港元，是自2010年10月上市以来新高。香港时间09:59，该股升4.17%，报14.5港元；大市恒生指数则升0.24%。
据周一晚间公告，融创将以总代价约32.32亿元人民币收购大连润德乾城全部股权及债权，后者主要从事开发区滨海新区1号地的开发，总建筑面积166.4万平方米，计容建筑面积120.3万平方米，全部尚未出售。
卖方分别为润德集团、大连金信集团、利丰及上海丰海投资。其中润德集团持有大连润德乾城的38.2%股权已质押，余下5.8%股权和大连金信集团持有的5%股权已被法院查封且已质押，于第一笔付款后60个营业日内各方须促使解除有关押和法院查封。
该公司同时公布，今年5月合同销售金额206.1亿元，同比增长91%；截至5月底止实现合约销售金额803.1亿元，均价约18,700元/平方米。
融创近期积极吸纳项目，上月中公布以总代价逾102.5亿元向独立第三方收购天津市一个住宅及商业开发项目的八成股权。（完）
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(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为