香港热股：融创盘初涨逾5%创历史新高，公布收购项目及上月销售大增

卖方分别为润德集团、大连金信集团、利丰及上海丰海投资。其中润德集团持有大连润德乾城的38.2%股权已质押，余下5.8%股权和大连金信集团持有的5%股权已被法院查封且已质押，于第一笔付款后60个营业日内各方须促使解除有关押和法院查封。