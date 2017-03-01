香港热股：阳光油砂早盘升幅扩至逾11%，首个油砂项目投入全面营运

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港3月1日 - 加拿大油砂生产商--阳光油砂周三早盘中段升幅扩大至逾11%，稍早公布旗下首个油砂开发项目投入全面营运。
香港时间11:09，该股涨11.29%报0.345港元，为两周高位。
据稍早于联交所的公告，该公司于阿尔伯塔省阿萨巴斯卡地区的West Ells一期产油项目已实现商业化生产，并自3月1日起停止资本化会计处理，换言之该项目所产生的石油销售收入、许可费、稀释剂支出、运输费及经营支出将开始在损益表中反映。
West Ells的初步生产目标为每日5,000桶，根据商业化生产的定义，该项目目前已经达到设计产能约60%的产量。
阳光油砂于2012年在香港IPO上市时曾经获得中国投资公司（CIC）入股支持，而根据联交所及年报的最新资料显示，阳光油砂单一最大股东为公司主席孙国平，持股比例逾26%；其他主要股东仍包括中国人寿（海外）以及中国石化集团。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。