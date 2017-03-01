香港热股：阳光油砂早盘升幅扩至逾11%，首个油砂项目投入全面营运

路透香港3月1日 - 加拿大油砂生产商--阳光油砂周三早盘中段升幅扩大至逾11%，稍早公布旗下首个油砂开发项目投入全面营运。

香港时间11:09，该股涨11.29%报0.345港元，为两周高位。

据稍早于联交所的公告，该公司于阿尔伯塔省阿萨巴斯卡地区的West Ells一期产油项目已实现商业化生产，并自3月1日起停止资本化会计处理，换言之该项目所产生的石油销售收入、许可费、稀释剂支出、运输费及经营支出将开始在损益表中反映。

West Ells的初步生产目标为每日5,000桶，根据商业化生产的定义，该项目目前已经达到设计产能约60%的产量。

阳光油砂于2012年在香港IPO上市时曾经获得中国投资公司（CIC）入股支持，而根据联交所及年报的最新资料显示，阳光油砂单一最大股东为公司主席孙国平，持股比例逾26%；其他主要股东仍包括中国人寿（海外）以及中国石化集团。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)